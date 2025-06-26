Nevşehir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Çocuk Yaralı

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Merve Öz hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kızı L.Ö. yaralandı. Kazanın ardından bölgeye acil ekipler sevk edildi.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde devrilen otomobildeki Merve Öz (30) hayatını kaybetti, kızı L.Ö. (2) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir- Nevşehir yolunda meydana geldi. Merve Öz'ün kontrolünü yitirdiği 06 TA 489 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Öz ile kızı L.Ö., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Öz, doktorların kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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