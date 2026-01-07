Haberler

Nevşehir'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Güncelleme:
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hafif ticari araç ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde hafif ticari araç ile patates deposunda çalışan işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda meydana geldi. Ünal Aktaş yönetimindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araç ile Birol Özbaki idaresindeki 51 AEC 271 plakalı patates deposunda çalışan işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Minibüs yan yatarken, kazada 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Ünal Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

