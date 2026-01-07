Nevşehir'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hafif ticari araç ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ünal Aktaş idaresindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araç, Yeşilhisar Kavşağı'nda, Birol Özbaki'nin kullandığı 51 AEC 271 plakalı işçi minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 13 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.