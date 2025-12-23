Haberler

Nevşehir'de TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Muammer Ü. idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 16 NPR 78 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Muammer Ü. (56) ve yanındaki Münevver Ü. (56), E.K. (24) ve F.K. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Münevver Ü., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

