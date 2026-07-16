Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir tarladan 59 güneş enerji paneli çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy'de tarladan 59 güneş enerji panelinin çalınmasıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin D.P, O.D. ve A.K.T. olduğunu belirledi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Kırşehir'de gözaltına alındı.
Nevşehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan