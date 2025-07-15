Nevşehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Nevşehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı
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Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, yol bir süre tek şeritten ulaşıma açıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Derinkuyu-Niğde kara yolunda tarım işçilerini taşıyan A.A.E. yönetimindeki 50 AFF 268 plakalı minibüs, ilçe girişinde tali yoldan kontrolsüz yola çıkan A.A. idaresindeki 38 YN 689 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen minibüsteki sürücü ile 8 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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