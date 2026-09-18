Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi

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Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göreme ve Kaymaklı beldesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 800 paket kaçak sigara, 46 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 83 paket kaçak nargile tütünü, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 32 madeni para ile 6 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.B. ve H.Ş, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA