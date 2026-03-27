Haberler

Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 13 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi

Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 13 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen dört adrese düzenledikleri operasyonda 13 sikke, 3 yüzük ve çeşitli suç aletleri ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 13 sikke ile 3 yüzük ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde silah ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Dört ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kesici alet, 27 tabanca ve tüfek fişeği, 2 dedektör ile tarihi eser niteliğinde 13 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ç. ve T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

