Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Minyatür Heykel Ele Geçirildi

Derinkuyu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 minyatür heykel ele geçirildi. O.G. isimli bir şüpheli, tarihi eserleri satma girişiminde bulunurken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden O.G'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak istediği yönünde bilgi aldı.

Ekiplerce, şüphelinin Baş Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 minyatür heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
