Nevşehir'de caminin istinat duvarının yıkılması güvenlik kamerasında

Nevşehir'in Nar beldesindeki 1713 tarihli Nar Camii Kebir'in istinat duvarı, aralıklarla etkili olan yağmur sonrası yıkıldı. Çökme anı güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Nevşehir'in Nar beldesindeki tarihi Nar Camii Kebir'in istinat duvarının yıkılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl genelinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası, beldede 1713 tarihli Osmanlı eserlerinden Nar Camii Kebir'in istinat duvarı yıkıldı.

Atatürk Caddesi'ne dağılan taş ve toprak yığınından park halindeki bir araç zarar görürken, çevrede kısa süreli panik oluştu.

Çevresine güvenlik şeridi çekilen alandaki moloz, Kapadokya Alan Başkanlığı yetkililerinin incelemesinin ardından belediye ekiplerince temizlenecek.

İstinat duvarının çökme anı ise farklı noktalardaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, caddede araç ve yayaların bulunduğu sırada çökmenin meydana gelmesi ve bir vatandaşın son anda kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
