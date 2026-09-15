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Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak tütün ve tütün mamulleri yakalandı

Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak tütün ve tütün mamulleri yakalandı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma, şüphe üzerine durdurduğu araçta kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma, şüphe üzerine durdurduğu araçta kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tuzköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, 532 kilo kaçak tütün, 238 paket sahte bandrollü sigara, 3 bin 600 sigara filtresi, 46 paket sigara kağıdı, 408 tütün tabakasıyla 21 nargile takımı ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.F.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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