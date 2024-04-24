Nevşehir'de sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sağlık personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eğitim faaliyetleri kapsamında Acıgöl Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hastane personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Sunumda madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgilendirme yapılıp, katılımcılara broşür dağıtıldı.