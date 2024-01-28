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Nevşehir'de refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

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NEVŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı.

NEVŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Avanos ilçesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi.  Ali C. yönetimindeki 42 GB 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali C.'nin de aralarında bulunduğu otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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