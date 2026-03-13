Nevşehir'de çocuklar ramazan coşkusunu anneleriyle yaşadı

Nevşehir'de çocuklar anneleriyle katıldıkları programda, ramazan ayının manevi atmosferini deneyimleyip oyun ve etkinliklerle eğlendi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (KAÇEM) tarafından ramazan ayı dolayısıyla çocukların anneleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla program düzenlendi.

KAÇEM binasında bulunan Çocuk Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar davul çalıp ilahiler eşliğinde ritim tuttu.

Hazırlanan sahnede Hacivat ve Karagöz gölge oyununu deneyimleyen çocuklar, renkli kağıtlarla Osmanlı macunu yaparak geleneksel kültürü eğlenerek tanıma fırsatı buldu.

Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşe Köybaşı, AA muhabirine, ramazan ayının manevi değerlerini çocuklara erken yaşta tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Ramazan ayının ruhunu yaşayabilmeleri için anne çocuk etkileşimini de sağlayacak etkinlikler yaptıklarını anlatan Köybaşı, "Çocuklarımızın sosyal duygusal gelişimlerine büyük ölçüde faydası var. Bu tür atölyelerle anne çocuk etkileşimi ile aralarındaki bağı kuvvetlendirmek istiyoruz. Annesinin geçmişte yaşadığı geleneksel deneyimleri çocuğun da fark edip o ruhu birlikte deneyimlemelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Çiğdem Kafalı da bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, "Geleneklerimizi evde her ne kadar yaşatmaya çalışsak da bu tür etkinliklerle daha çok anlıyorlar. Çok güzel oluyor." dedi.

Makbule Pilavcı ise etkinlikte çocuğuyla güzel vakit geçirdiğini belirterek, çocukların internet ve sanal ortamdan uzaklaştıklarını ifade etti.