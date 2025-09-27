Haberler

Nevşehir'de Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir'de Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürgüp ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı 'patpat' ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Karacaören köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil ile Alperen Efe'nin (26) kullandığı 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 'patpat' sürücüsü Alperen Efe olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Efe'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.