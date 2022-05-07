Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu

NEVŞEHİR'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede ceset parçalarının gömüldüğü belirlendi.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalara ayrılmış olan cesedin diğer parçalarla birlikte aynı yere gömüldüğü belirlendi. Kimlik tespiti henüz yapılamazken, cansız beden, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Nevşehir, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title