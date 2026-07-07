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Oto tamirhanesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Oto tamirhanesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
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Nevşehir'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

NEVŞEHİR'de oto tamirhanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında oto tamirhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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