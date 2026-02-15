Haberler

Nevşehir'de oto döşeme dükkanında yangın

Güncelleme:
Nevşehir'de bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

NEVŞEHİR'de oto döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sümer Mahallesi Yeni Sanayi'deki oto döşeme dükkanında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
