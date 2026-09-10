Nevşehir'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 250 bin lira ceza
Nevşehir'de motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 250 bin lira ceza kesildi.
Nevşehir'de motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 250 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir sürücünün motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlediğini gösteren görüntü üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada motosiklet sürücüsünün bir süre önce ehliyetine el konulan E.Ç. olduğunu belirledi.
"Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 250 bin lira ceza yazılan E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA