Nevşehir'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza uygulandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Derinkuyu yolunda bir sürücünün motosikletin üzerinde yatar vaziyette trafikte ilerlediği anlara ait görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün H.B.Ş. olduğunu belirledi.

Sürücüye, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle toplam 88 bin 500 lira ceza uygulandı. Sürücünün motosikleti ise trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücünün motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye düşürmesi kameraya yansıdı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
