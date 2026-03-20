Nevşehir'de motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ahmet P. idaresindeki 38 ANU 040 plakalı motosiklet Emek Mahallesi İtfaiye Kavşağı'nda Hazım P. yönetimindeki 06 DA 3819 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada her iki sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yiğit P. yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.