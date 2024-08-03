Nevşehir'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Nevşehir'in Göreme beldesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bayram M'nin kullandığı 50 AEK 394 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda M.A. idaresindeki 50 AP 775 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bayram M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.