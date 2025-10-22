Haberler

Nevşehir'de Motosiklet Akrobasi Yapan Sürücüye 18 Bin TL Cezalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsü O.K.O.'ya, akrobatik hareketleri nedeniyle 18 bin 872 TL para cezası verildi. Jandarma ekipleri, sosyal medyadan elde ettikleri görüntülerle sürücüyü yakaladı.

NEVŞEHİR'de, motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen O.K.O.'ya 18 bin 872 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaptığını belirledi. Yapılan araştırmada, görüntülerdeki sürücünün O.K.O. olduğu tespit edildi. Sürücü, jandarma trafik timleri tarafından Çardak köyünde motosikletiyle birlikte yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, tescilli aracı plakasız kullanmak, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, kasksız motosiklet kullanmak ihlallerinden toplam 18 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.