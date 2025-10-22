Nevşehir'de Motosiklet Akrobasi Yapan Sürücüye 18 Bin TL Cezalı

NEVŞEHİR'de, motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen O.K.O.'ya 18 bin 872 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaptığını belirledi. Yapılan araştırmada, görüntülerdeki sürücünün O.K.O. olduğu tespit edildi. Sürücü, jandarma trafik timleri tarafından Çardak köyünde motosikletiyle birlikte yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, tescilli aracı plakasız kullanmak, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, kasksız motosiklet kullanmak ihlallerinden toplam 18 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,