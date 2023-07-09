Nevşehir'de Midibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir midibüs, bisikletiyle ilerleyen 15 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.