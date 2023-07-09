Nevşehir'de Midibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir midibüs, bisikletiyle ilerleyen 15 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde midibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ACL 625 plakalı midibüs, Uçhisar- Nevşehir kara yolunda bisikletiyle ilerleyen 15 yaşındaki Melih B'ye çarptı.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel