Nevşehir'de kuvvetli rüzgar

Nevşehir'de kuvvetli rüzgar
Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Olaylar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

NEVŞEHİR'de, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları uçtu.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası Atatürk Bulvarı'ndaki ağaçlar devrildi. Merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi'nde ise bir ahırın çatısı uçtu. Uçma anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

