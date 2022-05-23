Nevşehir'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı - Haberler

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Nevşehir'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı

AA - Dilaver Can - Güncel
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Nevşehir'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı

Nevşehir'de polis ekiplerince kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.

Nevşehir'de polis ekiplerince kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 115 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 128 iş yeri kontrol edildi, 856 kişi sorgulandı.

Kontrollerde, suç ve suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

AA / Dilaver Can - Güncel

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