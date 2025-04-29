Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Kaza: İki Yaralı
Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Ö.K. yönetimindeki 50 DU 402 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.G. idaresindeki 50 AFC 436 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Ö.K. ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel