Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Halk Otobüsüne Arkadan Çarpan Otobüs Kazası: 9 Yaralı

Nevşehir'de aynı güzergahta ilerleyen iki halk otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.