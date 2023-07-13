Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Halk Otobüsüne Arkadan Çarpan Otobüs Kazası: 9 Yaralı
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Nevşehir'de aynı güzergahta ilerleyen iki halk otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne, aynı güzergahta ilerleyen başka bir halk otobüsünün çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'ndan Milli İrade Caddesi istikametine seyir halinde olan 50 HO 1007 plakalı halk otobüsü aynı güzergahtaki kırmızı ışıkta bekleyen 50 HO 1058 halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada her iki otobüsteki 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel