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Nevşehir'de kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir'de kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Nevşehir-Avanos kara yolunda kamyonetle çarpışan otomobildeki Nurettin Turgut (83) ile eşi Sıddık Turgut (81) hayatını kaybetti, kamyonetteki 1 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Nurettin (83) -Sıddık Turgut (81) çifti hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Nurettin Turgut (83) idaresindeki 50 BD 755 plakalı otomobil ile Kayseri istikametinde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 38 YC 734 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çarparak takla atıp yol ortasına devrildi.

EVLİ ÇİFT KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılardan, sürücünün eşi Sıddık Turgut'un (81) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Turgut ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü S.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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