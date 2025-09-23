Nevşehir'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkarak devrilen kargo kamyonunun sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 44 AFP 965 plakalı kargo kamyonu, Kayseri-Kırşehir kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
