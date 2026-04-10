Nevşehir'de şase numaraları silinmiş traktör ve motosiklete el konuldu

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde farklı plakalar takılıp, şase numaraları silinerek trafiğe çıkarılan motosiklet ve traktöre, jandarma tarafından el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesindeki köylerde kullanılan traktör ve motosikletlerin farklı plakalar takılıp, şase numaralarının olduğu bloklar değiştirilerek trafiğe çıkarılmasına olanak sağlandığı bilgisini elde etti. Bu kapsamda Küçükayhanlar köyüne düzenlenen operasyonda V.P., Ü.Ü. ve D.Ü. yakalandı. Yapılan aramalarda, şase numarası silinmiş traktör ve motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

