Haberler

Harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir tesiste çalışan Dursun Ç., harç karma makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde çalıştığı kilitli parke üretimi yapılan tesiste harç karma makinesine sıkışan Dursun Ç. (30), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Ç., henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Dursun Ç., olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o

Eleştirilerin odağındaki milli yıldıza sahip çıktı: Ülkenin en iyisi o
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı