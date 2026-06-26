Harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde çalıştığı kilitli parke üretimi yapılan tesiste harç karma makinesine sıkışan Dursun Ç. (30), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Ç., henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Dursun Ç., olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı