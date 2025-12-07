Haberler

Nevşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Nevşehir'de Uçhisar Kavşağı'nda meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralıların hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Nevşehir'de, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan M.E. idaresindeki 50 AAD 060 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 50 AT 761 plakalı otomobil Uçhisar Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan O.T. ve beraberindeki yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
