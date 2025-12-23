Haberler

Nevşehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirildi

Güncelleme:
Nevşehir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan bir otomobilin arka koltuk döşemesinin altında gizlenmiş iki tarihi Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin arka koltuk döşemesinin altına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin aramalarında, otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile detektör arama çubuğu ele geçirildi. Otomobildeki Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen 2 Tevrat ise Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
