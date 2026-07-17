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Freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarptı; O anlar kamerada

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Nevşehir'de freni boşalan saman yüklü kamyonet, park halindeki 3 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

NEVŞEHİR'de freni boşalan saman yüklü kamyonet, park halindeki 3 otomobil ile motosiklete çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde meydana geldi. Freni boşaldığı öne sürülen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyonet, park halindeki 3 otomobil ile motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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