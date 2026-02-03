Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu şahsı ele geçirdi.
Nevşehir'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.T. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel