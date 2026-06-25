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Nevşehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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