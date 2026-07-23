Haberler

Nevşehir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Kene kabusu büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı

Kabus büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı
İşkence detayları dosyada: Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü