Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de otomobil ile tırın çarpışması sonucunda 2 yaşındaki Aslan Efe Y. yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Burak Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Gülşehir- Nevşehir kara yolunda Yüksel Memiş yönetimindeki 50 AEZ 648 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Didem Nur Y. yaralandı, 2 yaşındaki çocukları Aslan Efe Y. hayatını kaybetti.

Yaralı çift, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tır sürücüsü Yüksel Memiş, AA muhabirine, kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Arkamdan süratli geliyordu, aynadan fark ettim. Sola doğru kaçtı, sonra sola kaçmaya çalışınca benim aracıma arka yan taraftan vurdu. Peşimizden gelen bir otomobil sürücüsü kazadan sonra durunca ambulansı aradı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
