Nevşehir'de karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Nevşehir'de tartıştığı karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan iki çocuk annesi Kısmet E. ile eşi Coşkun E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E, yanında bulunan tabancayla Kısmet E'ye ateş edip ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan koca ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemenin ardından Kısmet E'nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki çocuğu, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.