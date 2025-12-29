Nevşehir'e 184 Yeni Emniyet ve Jandarma Aracı Hizmete Alındı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleriyle Nevşehir'e kazandırılan emniyet ve jandarma teşkilatına ait 184 yeni araç için hizmete alım töreni düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisi Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Vali Ali Fidan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Emniyet Müdürü Serkan Kahraman, Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, protokol üyeleri ve iş insanları katıldı. Yeni araçların il genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerini daha etkin, verimli ve hızlı hale getireceğini belirten Vali Ali Fidan, "Araçlar emniyet, jandarma ve vatandaşlara hayırlı olsun. Araçların temininde katkı sağlayan iş insanları ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden halkın huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Yalova'da şehit olan polislerimizi de rahmetle anıyor, polis teşkilatına ve milletimize başsağlığı dileklerini iletiyorum" dedi.

Vali Ali Fidan ise yaptığı açıklamada, devlet–millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biriyle 158'i İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 26'sı İl Jandarma Komutanlığı'na olmak üzere toplam 184 yeni aracın güvenlik envanterine kazandırıldığını ifade etti.

Yeni araçların asayiş, trafik güvenliği, devriye hizmetleri ve olaylara hızlı intikal gibi alanlarda güvenlik birimlerinin hareket kabiliyetini önemli ölçüde artıracağı belirtilirken, araçların, şehir eşkıyalarından organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerinden terör unsurlarına kadar her türlü suçla mücadelede caydırıcılığı güçlendirmesi hedefleniyor.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,