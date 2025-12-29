Haberler

Nevşehir'de emniyet ve jandarmaya 184 yeni araç hizmete alındı

Nevşehir'de emniyet ve jandarmaya 184 yeni araç hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleriyle Nevşehir'e kazandırılan emniyet ve jandarma teşkilatına ait 184 yeni araç için hizmete alım töreni düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleriyle Nevşehir'e kazandırılan emniyet ve jandarma teşkilatına ait 184 yeni araç için hizmete alım töreni düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisi Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Vali Ali Fidan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Emniyet Müdürü Serkan Kahraman, Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, protokol üyeleri ve iş insanları katıldı. Yeni araçların il genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerini daha etkin, verimli ve hızlı hale getireceğini belirten Vali Ali Fidan, "Araçlar emniyet, jandarma ve vatandaşlara hayırlı olsun. Araçların temininde katkı sağlayan iş insanları ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden halkın huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Yalova'da şehit olan polislerimizi de rahmetle anıyor, polis teşkilatına ve milletimize başsağlığı dileklerini iletiyorum" dedi.

Vali Ali Fidan ise yaptığı açıklamada, devlet–millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biriyle 158'i İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 26'sı İl Jandarma Komutanlığı'na olmak üzere toplam 184 yeni aracın güvenlik envanterine kazandırıldığını ifade etti.

Yeni araçların asayiş, trafik güvenliği, devriye hizmetleri ve olaylara hızlı intikal gibi alanlarda güvenlik birimlerinin hareket kabiliyetini önemli ölçüde artıracağı belirtilirken, araçların, şehir eşkıyalarından organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerinden terör unsurlarına kadar her türlü suçla mücadelede caydırıcılığı güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız