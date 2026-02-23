Haberler

Nevşehir'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Para Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.Ç.'ye 46 bin 217 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

NEVŞEHİR'de drift attığı görüntüleri sanal medyada paylaşan S.Ç.'ye 46 bin 217 TL para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ç.'nin Sümer Mahallesi'nde bulunan yolda otomobiliyle drift attığı anları sanal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda araç sürücüsü S.Ç.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılırken, 'Drift yapmak' nedeniyle toplam 46 bin 217 TL trafik idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor