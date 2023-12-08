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Nevşehir'de dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 11 kişi adliyeye sevk edildi

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Nevşehir merkezli 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 234 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215'i serbest kaldı.

NEVŞEHİR merkezli 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 234 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215'i serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İki ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi. Denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

215 ŞÜPHELİ SERBEST

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik 6 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nevşehir merkezli 76 ildeki eş zamanlı operasyonda şüpheliler, adreslerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen mal varlığına el koyuldu. Operasyonlarda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma ve vermek', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215 kişi ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Dolandırıcılık Adliye Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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