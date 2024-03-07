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Nevşehir'de Dayısını Tabancayla Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yaşanan olayda, bir şüpheli dayısını tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dayısını tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağıl köyünce yaşayan Oğuz Maraşlı (40) sokakta yeğeni İ.İ. (19) ile karşılaştı.

Dayı yeğen arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.İ. tabancayla Maraşlı'ya ateş etti.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Maraşlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Maraşlı'nın cenazesi Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İ.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hacıbektaş Nevşehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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