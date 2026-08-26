Nevşehir'de traktör-çekici çarpıştı: 6 yaralı
Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir çevre yolunda traktör ile çekicinin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü N.T., römorktaki 4 çocuk ve çekici sürücüsü Ö.T. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
NEVŞEHİR'de traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray yönünde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 38 AKJ 093 plakalı çekici ile N.T. idaresindeki 50 AGA 468 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör şoförü N.T. ve römorkundaki 4 çocuk ile çekicinin şoförü Ö.T. yaralandı. İhbarLA kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.