Haberler

Nevşehir'de traktör-çekici çarpıştı: 6 yaralı

Nevşehir'de traktör-çekici çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir çevre yolunda traktör ile çekicinin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü N.T., römorktaki 4 çocuk ve çekici sürücüsü Ö.T. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

NEVŞEHİR'de traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray yönünde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 38 AKJ 093 plakalı çekici ile N.T. idaresindeki 50 AGA 468 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör şoförü N.T. ve römorkundaki 4 çocuk ile çekicinin şoförü Ö.T. yaralandı. İhbarLA kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke Paktı, Hindistan Başbakanı Modi'yi rahatsız etti

Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"
Ahmed Şara saldırılar sonrası Putin ile görüştü

İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı

Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı! Patlayıcı, el bombası...
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Ölümle burun buruna geldi! Polis böyle kurtardı