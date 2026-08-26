Nevşehir'de traktör-çekici çarpıştı: 6 yaralı

NEVŞEHİR'de traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray yönünde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 38 AKJ 093 plakalı çekici ile N.T. idaresindeki 50 AGA 468 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör şoförü N.T. ve römorkundaki 4 çocuk ile çekicinin şoförü Ö.T. yaralandı. İhbarLA kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı