Nevşehir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü

Nevşehir'de butik otelin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Göreme beldesi Aydınlı Orta Mahallesi Uzun Dere Caddesi'nde bulunan butik otelin mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Yangın ise yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.