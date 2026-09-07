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Nevşehir'de bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı

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Nevşehir'de bir kişinin araçtan av tüfeği ile ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir kişinin araçtan av tüfeği ile ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi'nde dün bir iş yerinin açık otoparkında bekleyen Levent Çınar'ın (50) bir araçtan av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Yusuf Ç, Ahmet Enes Ç, kız kardeşleri Nur Sima Ç. ve Hatice Ç. ile Rahman A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan Yusuf Ç'nin ifadesinde, Levent Çınar'la kız kardeşlerine hakaret ettiği iddiasıyla telefonda tartıştıklarını, ardından bu kişinin bulunduğu yere gelerek av tüfeği ile ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin açık otoparkında dün, telefonla görüştüğü Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç. ile tartışan Levent Çınar, burada beklediği esnada yanına yaklaşan ve içinde tartıştığı kişiler ile Rahman A'nın bulunduğu araçtan av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Yanında bulunan arkadaşı tarafından araçla Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan 3 zanlı ile Nur Sima Ç. ve Hatice Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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