Nevşehir'de 15 farklı suçtan kaydı bulunan şüpheli başkasına ait kimlikle yakalandı

Nevşehir'de jandarma uygulamasında başkasına ait kimlik kartı kullanan S.T., 15 farklı suçtan arandığı belirlenerek tutuklandı.

Nevşehir'de yol uygulamasında başkasına ait kimlik kartıyla yakalanan şüphelinin 15 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu Otoyol Gişeleri çıkışındaki trafik uygulamasında durduğu bir araçta bulunan S.T'nin durumundan şüphelendi.

Yapılan incelemede başkasına ait kimlik kartı kullandığı tespit edilen S.T'nin 15 farklı suçtan da arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
