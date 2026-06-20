Otomobille önünü kestiği aracın sürücüsüne balta teşhir etti, 420 bin lira ceza aldı
Nevşehir'de trafik ışıklarında otomobiliyle bir aracın önünü keserek balta teşhir eden sürücü H.İ.Ö.'ye 420 bin TL para cezası uygulandı, aracı 60 gün trafikten men edildi.
NEVŞEHİR'de trafik ışıklarında otomobiliyle bir başka aracın önünü keserek balta teşhirinde bulunan sürücü H.İ.Ö.'ye 420 bin TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yayınlanan balta ile trafik güvenliğinin tehlikeye atılmasına ilişkin görüntüleri inceledi. Bu kapsamda yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin H.İ.Ö. olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.İ.Ö. isimli sürücüye çeşitli maddelerden toplam 420 bin TL para cezası uygulandı. H.İ.Ö.'nün otomobili 60 gün trafikten men edildi.